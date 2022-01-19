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Американский эксперт жёстко раскритиковал FIS за регламент об использовании фтора

Американский эксперт жёстко раскритиковал FIS за регламент об использовании фтора
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Американский лыжный эксперт, специалист по смазкам Зак Колдуэлл высказался о запрете фтора на турнирах.

«FIS подошла к вопросу о фторе невероятно плохо с первого же дня. Я понимаю последствия дальнейшего бесконтрольного использования фтора, поэтому открыт к тому, что в ближайшие годы будет введён запрет. И в последние пару лет я работаю с лыжами без какого-либо фтора. Это особенность США, где очень серьёзно подходят к данному вопросу. Но нам нужна какая-то замена. То, о чём сейчас рассуждают, вносит путаницу: говорят о C6 против C8. FIS вредит лыжным гонкам на всех уровнях — от управления процессами до судейства и ТВ-показа. Она превращает лыжные гонки в запутанный и скучный вид спорта. Вместо того, чтобы завлекать зрителей к телеэкранам, она вынуждает нас обсуждать C6 против C8. А ведь никто, похоже, и разницы не знает. Это просто тупо.

Когда мы говорим о C8 или C6, то имеем в виду длину цепи молекул. Но лыжные смазки имеют и всегда имели огромное количество степеней длины цепи — примерно до 20. Это не только C8 и C6. То, что сейчас запрещено Евросоюзом, — это вредные перфтороктановая (PFOA) и перфтороктансульфоновая (PFOS) кислоты. Если мы говорим о лыжных смазках, то PFOA и PFOS по факту не являются их компонентами, они — побочный продукт. В 2020 году в Евросоюзе вышел закон, что PFOA и PFOS в любом химическом продукте, не только лыжных смазках, не может превышать крайне-крайне низких значений. Конечная цель FIS – полностью запретить вредный фтор, но не существует никаких машин, которые давали бы точные показания. Это куда сложнее, чем определить разницу между C8 и C6 – промежуточный этап. Почему разделяют именно C8 и C6? FIS следует регламенту Евросоюза.

И вот где FIS допустила вопиющую ошибку. Они решили примерить на себя роль правоохранительного органа. Они сказали: «Мы не позволим вам делать то, что не позволяет делать регламент Евросоюза». Это самое тупое действие в мире, потому что и без FIS существуют правоохранительные органы. Убеждён, в FIS переживали, что кто-то в качестве политического шага или для медиарезонанса остановит грузовик у границы, найдёт запрещённые материалы и отправит группу сервисменов за решётку. Это стало бы ударом для FIS, если бы они не заняли определённую позицию в этом вопросе. Мне кажется, FIS попыталась защититься от негативной прессы возможностью сказать: «Эй, мы говорили им, что нельзя нарушать закон». Но, откровенно говоря, это не закон FIS, это регламент Евросоюза. Это нечто гораздо более крупное, чем FIS. FIS следовало оставить ситуацию в покое, и тогда бы не произошла это невероятно тупая, идиотская ситуация в Швеции. Ведь всё равно нет возможности нормально проверить смазки. Вся эта ситуация разгорелась на основе слухов. В элитном спорте такого просто не может быть. Это тупость», — сказал Колдуэлл в подкасте FasterSkier.

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