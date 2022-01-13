В FIS предупредили сборные, которые захотят использовать запрещённый фтор на ОИ в Пекине

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей предупредил команды, которые пожелают использовать запрещённый фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее FIS сообщила об отсутствии запрета, но не уточнила, можно ли будет использовать смазки со фтором C8 на Олимпиаде.

«Все команды, которые захотят попробовать использовать такие смазки, сильно рискуют, путешествуя с запрещёнными продуктами C8 через страны ЕС по пути в Китай — например, на таможенном контроле», — приводит слова Миньерея Dagbladet.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.