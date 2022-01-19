Девон Кершоу поделился мнением о скандале со фтором на Кубке Скандинавии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о скандале со фтором на Кубке Скандинавии.

«На Кубке Скандинавии группа шведов показала фантастические результаты. Но дело в том, что они и должны были хорошо выступить. Майя Дальквист расправлялась с соперницами, Йонна Сундлинг надирала всем зад. То же самое делал Вильям Порома среди мужчин. Мы не слышали ни одного имени из тех, кого подозревают в применении запрещённого фтора. Поэтому я не буду на кого-то показывать пальцем. Если кого-то удивляют победы Сундлинг на Кубке Скандинавии, то эти люди просто не следят за лыжными гонками. Йонна — лучший спринтер мира, она выиграла чемпионат мира в прошлом году. Бросьте. Порома соревновался с норвежцами из второй команды. Да, там хватает сильных ребят, которые до топ-10 на гонках Кубка мира добирались. Но ведь и Вильям — отличный лыжник, и если у него хороший день, то он способен прекрасно выступить.

Не хочу тыкать пальцем в каждого, кто блистал на этом турнире. Но кое-то разочаровывает. В лыжные клубы тоже вкладываются деньги, которые должны окупаться. Норвежская машина, как и любая другая команда Кубка мира, может подать протест. Правила строгие, люди обеспокоены. Никому не хочется отправить спортсмена на соревнования и чтобы потом его дисквалифицировали из-за смазки. Так что да, норвежцы могут протестовать, но и шведские клубы тоже имеют на это право. Только эти вещи очень дорогие, нужна просто тонна денег. Какая трагедия. Когда мы говорим об элитном спорте и включаем в него понятие «система взаимной честности», — это нечто вопиющее.

Мне кажется, можно было либо сказать: «У нас не получается провести нормальное тестирование, поэтому обходимся без ограничений». Только производители, возможно, больше не производят смазки по старым технологиям, а запасы продукции постепенно иссякают. Это наша нынешняя ситуация. Или можно было повременить с объявлением, потому что системы тестирования сейчас просто нет. Мы общаемся с американцами, канадцами, норвежцами и знаем, что у них это под строгим запретом. Они очень чётко следуют правилам. В первую очередь для того, чтобы избежать скандалов. Норвежские сервисмены не хотят такого скандала, который произошёл в Швеции. У норвежцев есть деньги и все средства для того, чтобы жаловаться. Но меня беспокоит то, что каждый раз, когда мы будем прибегать к системе взаимной честности… Поясню, что эта система применяется и на Кубке мира, поскольку нет нормального способа проверки. Если ты используешь смазку четырёхлетней давности, которая сейчас запрещена, никто об этом не сможет узнать. Производители смазок говорят, что новые продукты так же хороши, бла-бла-бла. Мы пока не знаем, насколько это правда. Всё это порождает беспорядок», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками во время традиционного Кубка Скандинавии по лыжным гонкам, прошедшего в Фалуне.