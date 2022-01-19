Александр Бессмертных рассказал, как Сергей Устюгов относится к прозвищу Лось

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных рассказал, как лыжник сборной России Сергей Устюгов относится к прозвищу Лось. По словам Бессмертных, Устюгов никогда не выказывал недовольства по этому поводу.
«Я зову его иначе, как и другие ребята из сборной. Ни разу не слышал, чтобы его так называли в команде. По-всякому, но только не так. Кажется, это прозвище дали ему болельщики. Кто-то, видимо, назвал, а потом подхватили.
Но при этом я никогда от него не слышал недовольства тем, что его даже в СМИ называют Лось или Лосёнок. Он очень добрый и хороший человек на самом деле. Каким бы внешне он ни выглядел. Желаю ему удачи на Олимпиаде, как и всем остальным ребятам и девочкам из команды. Буду болеть за них на расстоянии, но очень горячо!» — приводятся слова Бессмертных в паблике проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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