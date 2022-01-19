Американский эксперт: если у кого-то на ОИ будут хорошие лыжи, все скажут: «Мошенничество»

Американский лыжный эксперт, специалист по смазкам Зак Колдуэлл прокомментировал скандальную ситуацию вокруг использования фторсодержащих смазок. Ранее в мошенничестве со смазками на Кубке Скандинавии были уличены норвежские и шведские лыжники.



«Сейчас нет приборов, которые позволяют определить, было ли нарушение регламента об использовании фтора. В FIS недавно говорили, что в Китае нет запрета на использование C8, но правила Кубка мира распространяются на Олимпийские игры. В то же время они признаются, что не знают, будут ли там доступны приборы для тестирования.



При этом шведы и норвежцы ужасны как обманщики, просто ужасны. Появляются обвинения, и они начинают плакать: «Ой, извините, мы не понимали, что это плохо». Есть и другие страны, не хочу их называть. Ловят кого-то с допингом в руке, а он говорит: «Ничего не знаю, я чист как свежий снег». Как думаете, что будет? Кто будет использовать фтор, произведённый не в Евросоюзе, когда нет тестирования? И будет говорить, глядя прямо в глаза: «Конечно, мы честные».



На Кубке мира мы не видели каких-то заметных проблем со фтором. Всё идёт гладко, как и должно быть. Но перед Олимпиадой настораживает одна вещь. Если кто-то хорошо поработает с подготовкой лыж, то реакция будет уже не такой: «Ого, они прекрасно поработали». Вместо этого будут говорить: «Ага, они смошенничали. Использовали то, что не разрешено». Все будут предполагать, что было мошенничество, а не просто хорошая работа команды сервисменов.



Я не знаю, работают ли российские и китайские компании с материалами, которые запрещены в Евросоюзе. В США это полностью исключено, потому что мы даже не можем импортировать материалы, разрешённые Евросоюзом. Для нас это новая ситуация, и в нашем регламенте пока не прописаны исключения. FIS полностью скопировала правила по фтору из регламента Евросоюза, хотя в других регионах свои регламенты. Это даёт возможность обвинять определённые страны в мошенничестве, несмотря на то что доказать это невозможно. Это просто наводит на них тень», — сказал Колдуэлл в подкасте FasterSkier.

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