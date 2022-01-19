Татьяна Сорина: на Олимпиаде думаю бежать всё, кроме личного спринта

Лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала о подготовке к Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Сейчас мы проводим высотный сбор в Италии, неподалеку от Валь-ди-Фиемме, где проходил последний этап «Тур де Ски».

Про трассу в Пекине слышала, но пока её не видела, поэтому сложно сказать, насколько там будет тяжело. Но на высоте чувствую себя хорошо — по крайней мере, на тренировках. Очень люблю горы!

В каких гонках планирую принять участие на Олимпиаде? Я думаю бежать всё, кроме личного спринта. Хотя на командный нужно ещё отобраться. Медальный план есть, но пока не хотела бы его озвучивать.

Как чувствует себя травмированное плечо? Сейчас оно почти не беспокоит, если его не дёргать. Но пока таких моментов не было, поэтому всё нормально. Наверное, на подсознании я берегу плечо, потому что действительно много проигрываю на равнине. Возможно, ещё сказывается упущенная из-за травмы тренировочная работа с руками. Сейчас также не могу выполнять её в полном объёме. Однако мы сами выбрали путь без операции, и я знала, на что шла!» — приводит слова Сориной «Тюменская арена».