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Вяльбе: одно золото в Пекине будет удовлетворительным результатом, но не супер

Вяльбе: одно золото в Пекине будет удовлетворительным результатом, но не супер
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какой результат её устроит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). По её словам, россияне должны завоевать не менее трёх медалей.

«В комплексной целевой программе Минспорта на Олимпиаду у нас стоят одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали. Какой бы я ни была оптимисткой, понимаю, что из всех 16 человек любой выстрелить не может. У нас всё-таки есть лидеры. Называть имена не буду. Если возьмём одно золото в Пекине, это будет удовлетворительный результат, но не супер. Перед Сочи я была абсолютно уверена, что мы можем завоевать больше одной золотой медали. После этого сказала, что личные медальные ожидания больше никогда не скажу», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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