«Горжусь тем, как я поступила». Карлссон ответила на критику Диггинс

Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила американке Джессике Диггинс, которая недавно в своём блоге напомнила об инциденте в четвертьфинале классического спринта на «Тур де Ски».
Тогда Карлссон и Диггинс столкнулись по вине шведки. Джессика не смогла выйти в полуфинал, а Фрида получила несколько минут штрафа и снялась с многодневки. Неделю назад в своём блоге Диггинс написала, что вся лыжная общественность разозлилась на Карлссон. Такая поддержка помогла ей пережить разочарование от поражения на «Тур де Ски» из-за того столкновения со шведкой.
«Я злилась только на себя. Это я допустила ошибку. Иногда в спринте ты принимаешь неверное решение. Я совершила ошибку, которая испортила мой Тур, и для неё тоже все сложилось плохо. Но что сделано, то сделано, так бывает в нашем виде спорта. В любом случае, я горжусь тем, как поступила потом. Я не могла бы поступить по-другому.
Я подошла к ней и извинилась. Мне показалось, что она была рада, что я так поступила. Возможно, это было только хорошей игрой», — приводит слова Карлссон SVT.
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