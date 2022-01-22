Объявлен состав сборной Украины по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022
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В составе сборной Украины на Олимпийских играх – 2022 выступят шесть лыжников.
Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022
Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.
Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская.
У украинских лыжников в отличие от биатлонистов нет реальных шансов на медали. Перед спортсменами поставлена задача достойно выступить.
На лыжных соревнованиях Олимпиады-2022 Украина будет представлена в 11 медальных дисциплинах из 12 возможных.
Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в 15 видах спорта.
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