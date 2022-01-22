Вероника Степанова: менять смартфон на кнопочный Nokia не собираюсь. Паранойя — не моё

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение олимпийских комитетов ряда стран рекомендовать спортсменам не брать с собой смартфоны на Олимпийские игры в Пекине.

«Читаю, что олимпийские комитеты США, Великобритании, Канады и т.д. официально рекомендуют своим спортсменам не брать личные смартфоны на Олимпиаду в Пекине — и, как бы это помягче сказать, сильно удивляюсь.

Ещё кто-то не вполне осознал, что Google, Meta/Facebook и Apple уже знают о нас абсолютно всё? Или потому, что они родом из США, им можно доверять, а китайцам нет? Я свои девайсы оставлять дома и менять на кнопочный Nokia 3310 не собираюсь. Паранойя — это не моё», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.