Вероника Степанова: менять смартфон на кнопочный Nokia не собираюсь. Паранойя — не моё
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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение олимпийских комитетов ряда стран рекомендовать спортсменам не брать с собой смартфоны на Олимпийские игры в Пекине.
«Читаю, что олимпийские комитеты США, Великобритании, Канады и т.д. официально рекомендуют своим спортсменам не брать личные смартфоны на Олимпиаду в Пекине — и, как бы это помягче сказать, сильно удивляюсь.
Ещё кто-то не вполне осознал, что Google, Meta/Facebook и Apple уже знают о нас абсолютно всё? Или потому, что они родом из США, им можно доверять, а китайцам нет? Я свои девайсы оставлять дома и менять на кнопочный Nokia 3310 не собираюсь. Паранойя — это не моё», — написала Степанова.
Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.
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