Сборная России по лыжным гонкам поздравила Юлию Ступак с днём рождения. Видео

Сборная России по лыжным гонкам, которая готовится к Олимпийским играм — 2022 в Пекине на сборе в Италии, поздравила Юлию Ступак с днём рождения. 21 января спортсменке исполнилось 27 лет.
В честь праздника для Юлии испекли торт со свечкой, которую она и задула, скрестив пальцы и загадав желание.
«Ой, чего я там только ни загадала за три секунды», — подписала видео в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Ступак.
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
Напомним, в состав сборной России для участия в Играх-2022 также вошли Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин; Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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