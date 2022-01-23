Сборная России по лыжным гонкам поздравила Юлию Ступак с днём рождения. Видео

Сборная России по лыжным гонкам, которая готовится к Олимпийским играм — 2022 в Пекине на сборе в Италии, поздравила Юлию Ступак с днём рождения. 21 января спортсменке исполнилось 27 лет.

В честь праздника для Юлии испекли торт со свечкой, которую она и задула, скрестив пальцы и загадав желание.

«Ой, чего я там только ни загадала за три секунды», — подписала видео в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Ступак.

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Напомним, в состав сборной России для участия в Играх-2022 также вошли Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин; Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.