Бородавко объяснил, почему российских лыжников не отпускают домой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему членов олимпийской сборной России не отпускают домой со сборов в Италии.

«Если сейчас подхватить вирус, для спортсменов это будет сродни катастрофе. Во-первых, они в таком случае должны 10 дней находиться в этой стране, а второе — это 21-дневный карантин. Поэтому данное решение (не отпускать спортсменов домой из Италии) было оправдано с точки зрения ковидной ситуации в мире. Для спортсменов, которые столько готовились, подвергать себя такому риску всё-таки неправильно», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.