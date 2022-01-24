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Йохауг высказалась о заражении коронавирусом тренера норвежских лыжников

Йохауг высказалась о заражении коронавирусом тренера норвежских лыжников
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о заражении коронавирусом тренера команды Арильда Монсена. Он отвечает за подготовку спринтеров в сборной. Ранее Монсен проводил тренировки с командой в горах Италии.

«Наверное, это напоминание нам всем, что очень важно сохранять осторожность перед поездкой в Китай. Для меня это особо ничего не меняет. За столами мы сидим на отдалении друг от друга. У меня не было контактов с Арильдом или ребятами. Всё это мало повлияет на женскую команду.

Я должна быть максимально осторожна. Нужно избегать людей, носить маску. Сейчас наступает самое важное время, когда остаётся совсем немного времени до отъезда в Китай. Конечно, это не та ситуация, в которой мы хотели бы оказаться. Но мы сами не знаем, где была инфекция — в отеле или где-то ещё», — цитирует Йохауг Langrenn.

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