Вылет норвежских лыжников на ОИ-2022 могут задержать из-за контакта с заражённым тренером

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг ответил, будет ли кто-то из лыжников определён как близкий контакт с заразившемся коронавирусом тренером Арильдом Монсеном. Монсен сдал положительный тест на сборах в Италии, где норвежцы готовились к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).

«Я могу подтвердить, что некоторые из них тесно контактировали с Монсеном и будут считаться близкими контактами. В то же время я должен отметить, что речь идёт об итальянских правилах. Мы наверняка придём к ситуации, когда отдельным спортсменам придётся выезжать на Олимпиаду позже», — приводит слова Бьервига TV2.

При этом Бьервиг на стал отвечать, кого из лыжников сборной Норвегии врачи признали за близкий контакт с заразившемся Монсеном.

«Я вернусь к этому вопросу, когда у нас будет полная картина. Дело даже не в том, какой ответ на это дают нам итальянские власти. Мы должны были сами определить этих людей, полагаясь на наши тренировочные планы. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сделать всё по правилам», — сказал Бьервиг.

Изначально предполагалось, что норвежские лыжники вылетят в Китай чартерным рейсом 27 января. После случая заражения возможен вариант с чартерным рейсом для отдельных спортсменов 31 января.