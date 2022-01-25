Петтер Нортуг оценил решение Йохауг провести ночь с женихом перед отправкой на ОИ в Пекин

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2010 года в эстафете, норвежской лыжницы Терезе Йохауг провести ночь с женихом перед поездкой на Олимпийские игры. Олимпиада пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

По словам Нортуга, его удивило такое решение Йохауг, учитывая, что один из тренеров норвежской сборной заразился коронавирусом.

«В команде есть случай заражения, и сейчас речь идёт о том, чтобы как можно меньше контактировать. Безопаснее взять отдельный номер в отеле аэропорта, чем ехать домой. Всё, что связано с путешествиями, может способствовать повышенному риску заражения. Что важно сейчас, так это изоляция и контакт с как можно меньшим количеством людей», — приводит слова Нортуга TV2.

Новость по теме Терезе Йохауг проведёт ночь с женихом перед поездкой на Олимпийские игры

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.