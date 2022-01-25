Петтер Нортуг поделился худшими опасениями касательно карантина норвежцев перед Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг поделился опасениями из-за ситуации с норвежскими лыжниками, которым отложили вылет на Олимпиаду – 2022 в Пекин (Китай) из-за положительного теста на коронавирус у одного из тренеров. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.

«Сейчас в группе много нервов. Это самый неподходящий момент для занесения инфекции в команду. Когда лыжники узнали, что у Монсена положительный тест, они стали волноваться, коснётся ли это их. Так неблагодарно сейчас быть спортсменом: ты так долго готовился к Олимпиаде и можешь её пропустить.

Сейчас, до того, как они получат результаты тестов, речь идёт о том, чтобы наилучшим образом изолировать себя и побыть в одиночестве. В команде так и не смогли определить, когда заразился Монсен – по пути в Италию или именно там. Самое худшее, что может случиться – это если вирус распространится по команде. Тогда всё выглядит очень мрачно с учётом того, что всё происходит в последние дни перед вылетом», — приводит слова Нортуга TV2.