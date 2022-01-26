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Юлия Ступак: ну что, соскучились по гонкам?

Юлия Ступак: ну что, соскучились по гонкам?
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Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время Ступак готовится к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Ну что, соскучились по гонкам?» — написала Ступак, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«И по гонкам, и по победным танцам».
«Ух, соскучились! Соскучились по гонкам, соскучились по нашим ребятам. Ждём, верим. Всем удачи».
«Конечно же! Ждём с нетерпением ОИ. Вперёд, Россия».
«Юля, соскучились — не то слово! Ждём и верим в ваши победы и медали!»

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