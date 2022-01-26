Юлия Ступак: ну что, соскучились по гонкам?
Поделиться
Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время Ступак готовится к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«Ну что, соскучились по гонкам?» — написала Ступак, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«И по гонкам, и по победным танцам».
«Ух, соскучились! Соскучились по гонкам, соскучились по нашим ребятам. Ждём, верим. Всем удачи».
«Конечно же! Ждём с нетерпением ОИ. Вперёд, Россия».
«Юля, соскучились — не то слово! Ждём и верим в ваши победы и медали!»
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 26 января 2022
-
07:42
-
00:40
- 25 января 2022
-
23:43
-
22:38
-
22:14
-
21:58
-
18:50
-
18:14
-
18:07
-
17:55
-
17:30
-
16:25
-
13:03
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
09:32
-
07:38
-
04:54
-
02:11
- 24 января 2022
-
23:49
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
22:01
-
21:42
-
21:34
-
20:18
-
19:12
-
16:32
Партнерский контент