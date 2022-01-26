Пол Голберг: то, что сейчас происходит, выходит из-под контроля

Лыжник сборной Норвегии Пол Голберг высказался о ситуации в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«Ситуация неопределённая, но мы делали всё, что от нас требовалось, каждый день в течение двух лет. То, что сейчас происходит, выходит из-под контроля.

Уверен ли, что поеду на Олимпийские игры? Не могу сказать, не знаю», — приводит слова Голберга TV2.

Отъезд норвежской команды в Пекин перенесён на 31 января, а сегодня команда вынуждена была сменить отель после подтверждения заражения Кальво и Венг.