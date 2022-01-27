Терезе Йохауг опубликовала пост перед Олимпиадой в Пекине, Тириль Экхофф отреагировала

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала пост, посвящённый ситуации в команде перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Наслаждаюсь солнцем и скрестила пальцы по поводу поездки в Китай», — написала Йохауг в своём «инстаграме».

На пост Терезе отреагировала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, она опубликовала эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Терезе Йохауг

Ранее сообщалось, что лыжницам женской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вчера, 26 января, было объявлено о положительных тестах норвежских лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вылет сборной Норвегии в Пекин был перенесён на 31 января.