Терезе Йохауг опубликовала пост перед Олимпиадой в Пекине, Тириль Экхофф отреагировала

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала пост, посвящённый ситуации в команде перед Олимпийскими играми в Пекине.
«Наслаждаюсь солнцем и скрестила пальцы по поводу поездки в Китай», — написала Йохауг в своём «инстаграме».
На пост Терезе отреагировала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, она опубликовала эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Терезе Йохауг
Ранее сообщалось, что лыжницам женской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вчера, 26 января, было объявлено о положительных тестах норвежских лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вылет сборной Норвегии в Пекин был перенесён на 31 января.
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