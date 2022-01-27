«Бесчеловечная ситуация». Сундбю высказался о положении норвежских лыжников перед ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса в команде перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.
Сборной Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вчера, 26 января, было объявлено о положительных тестах норвежских лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вылет сборной Норвегии в Пекин был перенесён на 31 января.
«Это бесчеловечная ситуация. Но преимущество в том, что команда едина. Каждый переживает свой кризис, но пока что все держатся вместе, кроме Анне Кьерсти и Хейди. Это небольшое преимущество, ведь больше никто не находится в зоне риска. Это может помочь членам команды легче прожить эти дни», — цитирует Сундбю NRK.
- 27 января 2022
-
13:42
-
13:22
-
13:05
-
12:55
-
11:43
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
07:39
-
07:17
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:56
-
14:24
-
13:09
-
12:58
-
12:44
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:18