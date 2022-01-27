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«Бесчеловечная ситуация». Сундбю высказался о положении норвежских лыжников перед ОИ-2022

«Бесчеловечная ситуация». Сундбю высказался о положении норвежских лыжников перед ОИ-2022
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса в команде перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Сборной Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вчера, 26 января, было объявлено о положительных тестах норвежских лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вылет сборной Норвегии в Пекин был перенесён на 31 января.

«Это бесчеловечная ситуация. Но преимущество в том, что команда едина. Каждый переживает свой кризис, но пока что все держатся вместе, кроме Анне Кьерсти и Хейди. Это небольшое преимущество, ведь больше никто не находится в зоне риска. Это может помочь членам команды легче прожить эти дни», — цитирует Сундбю NRK.

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