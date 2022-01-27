Бразильская лыжница пропустит Олимпиаду из-за ДТП. Водитель в её автомобиле погиб

Бразильская лыжница Бруна Моура пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) из-за аварии с грузовиком.
ДТП произошло в Италии. Лыжница в автомобиле с водителем ехала из Австрии в Германию, откуда она должна была вылететь в Пекин.
Легковая машина, в которой находилась Бруна, врезалась в грузовой автомобиль. Водитель, который доставлял Моуру в Германию, погиб на месте. 27-летняя лыжница получила переломы руки и ноги. Она была госпитализирована.
Сама спортсменка заявила, что она сидела на заднем сиденье и осталась жива только благодаря пристёгнутому ремню безопасности. Также Моура сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине и будет восстанавливаться от полученных в аварии повреждений.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
- 27 января 2022
-
22:58
-
22:29
-
21:04
-
19:31
-
19:15
-
18:05
-
17:18
-
15:54
-
15:15
-
14:44
-
14:06
-
13:42
-
13:22
-
13:05
-
12:55
-
11:43
-
08:53
-
08:32
-
07:39
-
07:17
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:18