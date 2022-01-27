Бразильская лыжница пропустит Олимпиаду из-за ДТП. Водитель в её автомобиле погиб

Бразильская лыжница Бруна Моура пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) из-за аварии с грузовиком.

ДТП произошло в Италии. Лыжница в автомобиле с водителем ехала из Австрии в Германию, откуда она должна была вылететь в Пекин.

Легковая машина, в которой находилась Бруна, врезалась в грузовой автомобиль. Водитель, который доставлял Моуру в Германию, погиб на месте. 27-летняя лыжница получила переломы руки и ноги. Она была госпитализирована.

Сама спортсменка заявила, что она сидела на заднем сиденье и осталась жива только благодаря пристёгнутому ремню безопасности. Также Моура сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине и будет восстанавливаться от полученных в аварии повреждений.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.