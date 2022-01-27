Норвежские лыжники заплакали, когда услышали новость о ковиде у Крюгера

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, как команда восприняла новость о положительном тесте на коронавирус Симена Хегстада Крюгера.

«Для тех, кто далёк от спорта, это может показаться странным, но это очень печально. Для тех из нас, кто живёт этим, радость спорта исчезает, когда происходят подобные вещи. Нечасто увидишь взрослых мужчин, плачущих из-за друга. Это то, к чему многие относятся серьёзно.

Я немного поговорил с Крюгером. Ни он, ни я ничего не могли придумать. Это грустно. Мы сидим в гостиничном номере 22 часа в сутки. Лежим в одиночестве и скрещиваем пальцы, чтобы не получить положительный результат. Радость ушла. Это просто ужасно», — приводит слова Носсума NRK.

В лучшем случае Крюгер сможет поехать в Китай не раньше, чем через 15 дней. Это означает, что он не сумеет защитить титул в скиатлоне, с которого 6 февраля начинается программа лыжных соревнований на Олимпиаде.