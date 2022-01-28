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Холунд — о ковиде у Крюгера: это невероятно грустно, вся работа пойдёт коту под хвост

Холунд — о ковиде у Крюгера: это невероятно грустно, вся работа пойдёт коту под хвост
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о положительном тесте Симена Хегстада Крюгера.

«Это невероятно грустно. За отбором на Олимпийские игры скроется много тяжёлой работы, она вся пойдёт коту под хвост, и это определённо очень неприятно для Симена.

Всё зависит от того, насколько он болен. С небольшим количеством вируса в организме, я думаю, он будет готов к марафону.

Ситуация с инфекцией — ужасно напрягающая. Мы просто будем надеяться, что в ближайшие несколько дней больше не будет положительных результатов.

Надо подождать и посмотреть. Поверьте, никто не может чувствовать себя в безопасности на долгий период вперёд», — приводит слова Крюгера NRK.

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