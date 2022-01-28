Холунд — о ковиде у Крюгера: это невероятно грустно, вся работа пойдёт коту под хвост
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о положительном тесте Симена Хегстада Крюгера.
«Это невероятно грустно. За отбором на Олимпийские игры скроется много тяжёлой работы, она вся пойдёт коту под хвост, и это определённо очень неприятно для Симена.
Всё зависит от того, насколько он болен. С небольшим количеством вируса в организме, я думаю, он будет готов к марафону.
Ситуация с инфекцией — ужасно напрягающая. Мы просто будем надеяться, что в ближайшие несколько дней больше не будет положительных результатов.
Надо подождать и посмотреть. Поверьте, никто не может чувствовать себя в безопасности на долгий период вперёд», — приводит слова Крюгера NRK.
Комментарии
- 28 января 2022
-
00:23
- 27 января 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:09
-
22:58
-
22:29
-
21:04
-
19:31
-
19:15
-
18:05
-
17:18
-
15:54
-
15:15
-
14:44
-
14:06
-
13:42
-
13:22
-
13:05
-
12:55
-
11:43
-
08:53
-
08:32
-
07:39
-
07:17
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00
Партнерский контент