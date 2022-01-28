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Норвежский эксперт: в сборной Норвегии по лыжным гонкам сейчас мало кто хорошо спит ночью

Норвежский эксперт: в сборной Норвегии по лыжным гонкам сейчас мало кто хорошо спит ночью
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Норвежский эксперт Фредрик Аукланд оценил ситуацию в сборной Норвегии по лыжным гонкам в связи с положительными тестами на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине. 26 января стало известно об обнаружении вируса у Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вчера, 27 января, было объявлено о положительном тесте Симена Хегстада Крюгера.

«В сборной Норвегии сейчас мало кто хорошо спит ночью. Они каждый день ждут ответы. Обнаружение вируса в мужской команде ведёт к полной неопределённости. Это большая нагрузка для норвежской команды, которая может иметь спортивные последствия», — приводит слова Аукланда NRK.

Мужская сборная планирует вылететь в Норвегию 30 января, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Вылет лыжниц намечен на 1 февраля.

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