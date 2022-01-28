Российские болельщики обратились к норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру

Российские болельщики в «Инстаграме» обратились к норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру, который сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).

В комментарии под последним постом норвежца болельщики по-русски написали:

«Выздоравливай скорее! Не теряй силу духа! К марафону надо быть готовым!»

«Не сдаваться!»

«Сеня, выздоравливай. Без тебя будет не та Олимпиада».

«Здоровья!»

«Надеюсь, ты будешь на Олимпиаде, сильнейшие должны выступать там».

«Держись, Сёма, ещё есть шанс попасть на Олимпиаду. Не падай духом, удачи тебе».

Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправится в Пекин.