Норвежский эксперт — о лыжной сборной: вся команда как на иголках
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Норвежский лыжный эксперт Торгейр Бёрвен оценил ситуацию с обнаружением коронавируса в национальной команде перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). Положительными оказались тесты Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симена Хегстада Крюгера.
«Норвегия потеряла очень сильного лыжника. Надежда на олимпийскую медаль исчезла. Мне очень жаль команду. Это большой удар перед соревнованиями. С осени вся подготовка шла по накатанной, но в концовке всё сошло с рельсов. Вся команда сидит как на иголках и ждёт», — приводит слова Бёрвена VG.
Мужская сборная планирует вылететь в Норвегию 30 января, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Вылет лыжниц намечен на 1 февраля. Олимпиада стартует 4 февраля.
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