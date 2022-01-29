Тренер лыжной сборной Норвегии — об Олимпиаде: самое важное — выиграть эстафету
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о настрое на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
«Наши амбиции не изменились. Мы хотим стать лучшей сборной. Мы хотим выиграть золото на всех дистанциях. Такова наша цель. Для меня самое важное — выиграть золото в эстафете», — приводит слова Носсума NRK.
Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у трёх представителей сборной Норвегии по лыжным гонкам — Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симена Хегстада Крюгера. Сегодня, 29 января, было объявлено, что Рагнхильд Хага заменила Кальво в составе женской сборной Норвегии. На данный момент неизвестно, приедут ли в китайскую столицу Венг и Крюгер. Игры завершатся 20 февраля.
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