Тренер сборной Норвегии рассказал, когда будет принято решение об участии Крюгера в ОИ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о ситуации с Сименом Хегстадом Крюгером, который сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай). По словам спортсмена, он надеется принять участие в марафоне, который запланирован на 19 февраля.

«Для начала нужно, чтобы он выздоровел, а дальше мы посмотрим. Мы примем окончательное решение по Симену 2 или 3 февраля», — приводит слова Носсума VG.

28-летний Симен Хегстад Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования у лыжников стартуют скиатлоном 6 февраля.