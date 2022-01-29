Тренер сборной Норвегии рассказал, когда будет принято решение об участии Крюгера в ОИ
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о ситуации с Сименом Хегстадом Крюгером, который сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай). По словам спортсмена, он надеется принять участие в марафоне, который запланирован на 19 февраля.
«Для начала нужно, чтобы он выздоровел, а дальше мы посмотрим. Мы примем окончательное решение по Симену 2 или 3 февраля», — приводит слова Носсума VG.
28-летний Симен Хегстад Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования у лыжников стартуют скиатлоном 6 февраля.
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