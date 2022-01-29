Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский журналист: Большунов больше всех на 30 км боялся выбывшего из-за ковида Крюгера

Норвежский журналист: Большунов больше всех на 30 км боялся выбывшего из-за ковида Крюгера
Комментарии

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью «Споры о норвежской инфекции», посвящённую российской реакции на коронавирус в олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам.

В частности, Сетер отмечает, что положительный тест у Симена Хегстада Крюгера дал шанс российским лыжникам на золото в скиатлоне.

«Российским националистам (так автор называет тех, кто радуется проблемам других стран. — Прим. «Чемпионата») инфекция в сборной Норвегии перед Играми сыграла на руку. Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах. Потому что Крюгер был главным фаворитом Олимпиады, он действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. Не было того лыжника, кого бы русская звезда Большунов боялся больше, чем Крюгера на 30 км в следующее воскресенье», — написал Сетер.

Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022 пройдёт 6 февраля.

«Опасность не миновала». Клебо ради Олимпиады сбежал из команды на частном самолёте «Опасность не миновала». Клебо ради Олимпиады сбежал из команды на частном самолёте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022