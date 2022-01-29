Норвежский журналист: Большунов больше всех на 30 км боялся выбывшего из-за ковида Крюгера

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью «Споры о норвежской инфекции», посвящённую российской реакции на коронавирус в олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам.
В частности, Сетер отмечает, что положительный тест у Симена Хегстада Крюгера дал шанс российским лыжникам на золото в скиатлоне.
«Российским националистам (так автор называет тех, кто радуется проблемам других стран. — Прим. «Чемпионата») инфекция в сборной Норвегии перед Играми сыграла на руку. Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах. Потому что Крюгер был главным фаворитом Олимпиады, он действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. Не было того лыжника, кого бы русская звезда Большунов боялся больше, чем Крюгера на 30 км в следующее воскресенье», — написал Сетер.
Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022 пройдёт 6 февраля.
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