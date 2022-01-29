Лыжники сборной России летят в Пекин в самолёте, заполненном пассажирами

Российские лыжники Алексей Червоткин, Артём Мальцев и тренер Сергей Турышев показали, в каком самолёте национальная команда отправилась на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай) прямым рейсом из Милана (Италия).

«9 часов полёта и почти на месте», — подписал видео Червоткин.

«Стюардессы – космонавты. Самолёт будет полный», — добавил Турышев.

Прямым рейсом из Милана в Пекин вылетели российские лыжники и тренеры в количестве 30 человек. На кадрах видно, что в самолёте они не одни. Сервис-группа с инвентарём и оборудованием отправится в Китай из Москвы чартерным рейсом.

Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне. Всего в Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград.