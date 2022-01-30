Нортугу разрешили стартовать на «Марчалонге» с профессионалами, но результат не зачтут

Двукратному олимпийскому чемпиону норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу разрешили стартовать 30 января на легендарном 70-километровом марафоне «Марчалонга» в Италии в одной группе с профессионалами. Однако его результат не будет фигурировать в итоговом протоколе, сообщает langrenn.com.
Дело в том, что у Нортуга нет действующего кода FIS. Завершая карьеру, Петтер официально уведомил об этом международную федерацию. По существующим правилам, если Петтер хочет вернуться к соревнованиям, он должен был сообщить об этом за полгода – таков срок карантина. Нортуг захотел соревноваться в конце октября 2021 года и попросил ВАДА сократить карантин, но норвежцу пока не ответили.
На прошлой неделе Нортуг стартовал на марафоне Ла Диагонела с любителями, то есть на 8 минут позднее старта профессионалов. Однако организаторы «Марчалонги» после ряда консультаций приняли компромиссное решение.
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