Ермил Вокуев прокомментировал победу в легендарном марафоне «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев прокомментировал победу в легендарном 70-километровом марафоне «Марчалонга». Соревнования прошли в Италии, в рамках серии Ski Classics. Вторым финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.

«Пока одни эмоции, даже не знаю, что сказать. Рад, что войду в историю на «Марчалонге». Рано ушёл в отрыв? Чувствовал себя хорошо, спасибо сервису. Лыжи работали отлично, меня вели, держал 2 минуты, сумел сохранить отрыв до финиша», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что большую часть дистанции (около 60 километров) Вокуев преодолел в одиночку, так как оторвался от ближайших преследователей более чем на 2 минуты.

В 2021 году «Марчалонгу» выиграл швед Эмиль Перссон, примечательно, что Вокуев в той гонке был третьим.