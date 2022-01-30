Ермил Вокуев прокомментировал победу в легендарном марафоне «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев прокомментировал победу в легендарном 70-километровом марафоне «Марчалонга». Соревнования прошли в Италии, в рамках серии Ski Classics. Вторым финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.
«Пока одни эмоции, даже не знаю, что сказать. Рад, что войду в историю на «Марчалонге». Рано ушёл в отрыв? Чувствовал себя хорошо, спасибо сервису. Лыжи работали отлично, меня вели, держал 2 минуты, сумел сохранить отрыв до финиша», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что большую часть дистанции (около 60 километров) Вокуев преодолел в одиночку, так как оторвался от ближайших преследователей более чем на 2 минуты.
В 2021 году «Марчалонгу» выиграл швед Эмиль Перссон, примечательно, что Вокуев в той гонке был третьим.
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