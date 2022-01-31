«Флаг можно показывать МОК?» Тренер лыжной сборной России ответил на вопрос о форме

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев опубликовал пост о прибытии команды на Олимпийские игры в Пекин (Китай).

«Мы на месте. Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская деревня. Работа началась. Команда (ROC)», — написал Турышев.

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Турышева.

В комментарии Сергея спросили: «А флаг можно вот так вот открыто показывать людям из МОК?» Турышев ответил: «Это утверждённая форма, которую разрешил МОК. Мы в ней ходим по Олимпийской деревне!»

В состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры вошли: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.