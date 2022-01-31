Тренер сборной России рассказал, как прошёл полёт лыжной сборной из Милана в Пекин

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как прошёл перелёт лыжной сборной из Милана, где команда проводила последний предолимпийский сбор, в Пекин.
«Мы добрались до Пекина практически в полном составе – и это самое главное, как показывают последние события. На месте все: спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты и сервисёры. Не хватает только Елены Валерьевны Вяльбе, но она прилетит чуть позже. А также чуть позже присоединятся к команде Юрий Викторович Бородавко и Саша Терентьев.
Чтобы добраться до Китая, нам потребовалось заполнить кучу требуемых документов в специальном приложении, не пропустить ничего – результаты тестов, аккредитация, сертификаты о вакцинации, паспорта и билеты, заполнить таможенную декларацию, которая наполовину на английском, а наполовину на китайском – но ведь то же самое у всех, кто уже прилетел или только собирается на Олимпиаду.
Немножко муторно, но по факту нужно просто аккуратно всё сделать, а потом только QR-коды показываешь, и всё. В Милане быстро сели в самолёт и полетели. Мы летели бортом «Китайских авиалиний», там все стюардессы в костюмах космонавтов. Как они выдерживают такое во время длительных перелётов?
Прилетели, приземлились примерно в 9:40 по времени Пекина, а до Олимпийской деревни добрались только в 17:30 или чуть позже. Часа три мы затратили на то, чтобы пройти все проверки, досмотры. Внимательно смотрят все тесты, аккредитации. Наверное, четыре или пять досмотров было в общей сложности. Да, организаторы ещё какую-то свою схему придумали для вызова пассажиров из самолёта. Мы потом поняли, что сначала вызывали биатлонистов из каких-то сборных, которые летели с нами из Милана. Видимо, это связано с тем, что нужно было проверить все документы на оружие.
Плюс тест в аэропорту – это испытание. Про себя могу сказать, что таких жёстких тестов я не сдавал. Глубоко засунули палочку в нос, а потом ещё два или три раза постучали по ней! У меня аж искры из глаз полетели. Это очень неприятно. Я понимаю, что всё ради безопасности, но можно, наверное, как-то поаккуратнее. Все в аэропорту тоже в скафандрах этих, однако когда ты выходишь из терминала на улицу, то там уже все одеты обычно, просто в масках», — поведал Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».
- 31 января 2022
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58
-
12:28
-
10:51
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
08:00
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56