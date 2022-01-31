Тренер сборной России рассказал, как прошёл полёт лыжной сборной из Милана в Пекин

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как прошёл перелёт лыжной сборной из Милана, где команда проводила последний предолимпийский сбор, в Пекин.

«Мы добрались до Пекина практически в полном составе – и это самое главное, как показывают последние события. На месте все: спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты и сервисёры. Не хватает только Елены Валерьевны Вяльбе, но она прилетит чуть позже. А также чуть позже присоединятся к команде Юрий Викторович Бородавко и Саша Терентьев.

Чтобы добраться до Китая, нам потребовалось заполнить кучу требуемых документов в специальном приложении, не пропустить ничего – результаты тестов, аккредитация, сертификаты о вакцинации, паспорта и билеты, заполнить таможенную декларацию, которая наполовину на английском, а наполовину на китайском – но ведь то же самое у всех, кто уже прилетел или только собирается на Олимпиаду.

Немножко муторно, но по факту нужно просто аккуратно всё сделать, а потом только QR-коды показываешь, и всё. В Милане быстро сели в самолёт и полетели. Мы летели бортом «Китайских авиалиний», там все стюардессы в костюмах космонавтов. Как они выдерживают такое во время длительных перелётов?

Прилетели, приземлились примерно в 9:40 по времени Пекина, а до Олимпийской деревни добрались только в 17:30 или чуть позже. Часа три мы затратили на то, чтобы пройти все проверки, досмотры. Внимательно смотрят все тесты, аккредитации. Наверное, четыре или пять досмотров было в общей сложности. Да, организаторы ещё какую-то свою схему придумали для вызова пассажиров из самолёта. Мы потом поняли, что сначала вызывали биатлонистов из каких-то сборных, которые летели с нами из Милана. Видимо, это связано с тем, что нужно было проверить все документы на оружие.

Плюс тест в аэропорту – это испытание. Про себя могу сказать, что таких жёстких тестов я не сдавал. Глубоко засунули палочку в нос, а потом ещё два или три раза постучали по ней! У меня аж искры из глаз полетели. Это очень неприятно. Я понимаю, что всё ради безопасности, но можно, наверное, как-то поаккуратнее. Все в аэропорту тоже в скафандрах этих, однако когда ты выходишь из терминала на улицу, то там уже все одеты обычно, просто в масках», — поведал Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».