AP считает, что Клебо завоюет 4 золота и станет самым успешным спортсменом на Играх-2022

Американское информационное агентство Associated Press опубликовало медальные прогнозы на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля. В частности, AP предположило, сколько наград завоюет фаворит соревнований – сборная Норвегии.

В AP считают, что норвежцы завоюют самое большое количество золотых медалей на Играх. По прогнозам специалистов, в их копилке под конец соревнований будет 20 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

При этом самым успешным спортсменом в составе олимпийской сборной Норвегии они называют лыжника Йоханнеса Клебо. По прогнозам агентства, в Пекине он завоюет четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Эксперты считают, что Клебо победит в скиатлоне, спринте, командном спринте и в эстафете.

Лидеру женской сборной Норвегии Терезе Йохауг предрекли победу в скиатлоне, на дистанциях 10 и 30 км, а также в эстафете.