Кершоу: Холунд – машина в марафоне, а Большунову отдаю третье место

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу сделал прогноз на результат мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.



«Буду исходить из того, что Крюгер не побежит марафон. Жаль Симена, который подхватил ковид. Холунд — это машина, и я жду, что он сможет уйти от соперников. На второе место поставлю Рёте. Этот парень хорош на финише. Может прозвучать нелепо, но если в марафоне Сьюр придёт на финишную прямую вместе с Большуновым, то у него будут все шансы. Не нужно недооценивать Рёте. Сьюр способен ускориться, у него есть в арсенале быстрые колёса. Но это последняя дисциплина у мужчин, и мы пока не знаем, кого именно выставят команды. К тому моменту Большунов может подустать. Шучу-шучу! Александру отдаю третье место», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.



Марафоны завершат программу соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022. Мужчины выйдут на старт в субботу, 19 февраля.