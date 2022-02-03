Тренер лыжной сборной России: честно говоря, ожидал от Олимпийской деревни большего

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился впечатлениями от Олимпийской деревни на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«После обеда сходили с Юлей Ступак в тренажёрный зал – он очень большой, множество беговых дорожек, много велосипедов. Но специализированных для лыжников тренажёров маловато.
Мы с трудом подобрали тренажёры для силовой работы. Честно говоря, ожидал от Олимпийской деревни чего-то большего, хотя бы как в большинстве фитнес-залов в России, где есть реально любые тренажёры. А здесь всего два-три подходящих тренажёра, на остальных же приходится подстраиваться и что-то придумывать. Иностранцы, да даже Маркус Крамер, не устают удивляться нашей русской смекалке, когда мы делаем всё, что нужно, независимо от условий», — написал Сергей Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
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