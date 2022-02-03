Сергей Устюгов рассказал об олимпийской лыжной трассе на Играх-2022

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о ветреной погоде, которая установилась в районе олимпийской лыжной трассы в Пекине.
Устюгов в составе сборной России выступит в первой же гонке олимпийской программы – скиатлоне на 30 км (15 км классическим стилем +15 км коньковым ходом). Вместе с Сергеем на старт выйдут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Гонка состоится в воскресенье, 6 февраля.
«В прошлом году в Кирово-Чепецке бежал по такой же погоде. Когда выезжаешь на поле, там ветер непонятный — и в спину, и в лицо. Такая же переплетёнка, лыжи ни фига не едут. На олимпийской трассе есть участок, где ты вроде на финиш выкатываешься — там тебя как будто подталкивают, а уже к самому финишу выходишь — и всё, ветер. С одной стороны, можно сделать длинный финиш, но на финише можно так капнуть… Трасса интересная», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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