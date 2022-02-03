«Серёгина тема». Артём Мальцев — о спринтерском лыжном круге на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о спринтерском круге на олимпийской трассе Игр-2022 в Пекине. По его мнению, круг очень подходит для его товарища по национальной команде Сергея Устюгова.



«Мне понравился спринтерский круг. Он как раз для Серёги. Сначала длинный подъём, оттуда выполаживание, уход как раз под каждый шаг, чуть-чуть ещё — и пошёл равниной с поворотом на спуск. Как раз вот это Серёгина тема», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Спринт свободным ходом стоит в программе Олимпийских игр во вторник, 8 февраля. Командный спринт классическим стилем пройдёт 16 февраля. Всего на Играх будут разыграны 12 комплектов медалей в лыжных гонках. Первые старты (скиатлон) запланированы уже на 5 и 6 февраля. Завершат программу Олимпиады 19 и 20 февраля марафоны.