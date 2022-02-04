Степанова раскритиковала маршрут норвежцев, Бьервиг ответил

Российская лыжница Вероника Степанова считает очень странным, что норвежская лыжная команда сначала отправилась из Италии в Норвегию, а затем чартерным рейсом вылетела в Пекин. В отличие от норвежской команды по лыжным гонкам, российские лыжники без проблем преодолели путь от высокогорных итальянских Альп до Пекина.



«Разве не ясно, что любой полет увеличивает риск заболеть коронавирусом, когда вокруг столько людей? В Пассо Лавазе, где мы провели последние пару недель перед отъездом, мы были рядом с норвежскими лыжниками, но ни разу не остановились, чтобы поприветствовать их или сблизиться друг с другом. Это было взаимное, неписаное соглашение.



Могу сказать, что последние несколько дней я нервничала, особенно после новостей о положительных тестах Венг, Кальве и Крюгера. Я знаю, что все норвежские лыжники принимают все возможные меры предосторожности, и всё же норвежский отряд был сбит», — сказала 21-летняя спортсменка изданию Dagbladet.



Эспен Бьервиг объяснил предпосылки для такого выбора, тем что тренировочная база в Италии закрыта по воскресеньям, и они хотели уехать как можно раньше.



«Поэтому они поехали в Норвегию в субботу, провели тесты в Норвегии в воскресенье и вылетели в Пекин в понедельник», — сообщил Бьервиг.