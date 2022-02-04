Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский двоеборец — после положительного ПЦР-теста: золотые медали ваши, ребята

Норвежский двоеборец — после положительного ПЦР-теста: золотые медали ваши, ребята
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2018, четырёхкратный чемпион мира норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер опубликовал в «Инстаграме» эмоциональный пост. Норвежец получил два положительных результата ПЦР-тестов, сданных уже по прибытии в Пекин (Китай) на Олимпийский игры – 2022.

«Золотые медали ваши, ребята», — подписал снимок в маске Рийбер, добавив эмодзи «вирус».

Публикация доступна в «инстаграме» Ярля Магнуса Рийбера.

Примечательно, что шесть норвежских спортсменов близко контактировали с заболевшим Рийбером. Среди них есть биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бё, а также сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и партнёр Риибера по команде Йорген Гробак.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022