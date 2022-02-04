Норвежский двоеборец — после положительного ПЦР-теста: золотые медали ваши, ребята

Серебряный призёр Олимпиады-2018, четырёхкратный чемпион мира норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер опубликовал в «Инстаграме» эмоциональный пост. Норвежец получил два положительных результата ПЦР-тестов, сданных уже по прибытии в Пекин (Китай) на Олимпийский игры – 2022.
«Золотые медали ваши, ребята», — подписал снимок в маске Рийбер, добавив эмодзи «вирус».
Публикация доступна в «инстаграме» Ярля Магнуса Рийбера.
Примечательно, что шесть норвежских спортсменов близко контактировали с заболевшим Рийбером. Среди них есть биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бё, а также сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и партнёр Риибера по команде Йорген Гробак.
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