Российские прыгуны на лыжах с трамплина преодолели квалификацию на зимней Олимпиаде — 2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла квалификация в мужских прыжках на лыжах с трамплина. В ней приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд. Квалификацию преодолели все четыре представителя России: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин
Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 116,7 балла.
2. Роберт Юханссон (Норвегия) — 116,6.
3. Пётр Жила (Польша) — 112,1...
14. Евгений Климов (Россия) — 99,5...
18. Данил Садреев (Россия) — 97,0...
31. Михаил Назаров (Россия) — 81,4...
33. Роман Трофимов (Россия) — 80,0.
Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 6 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:18
-
10:09
-
09:17
-
05:00
-
00:58
-
00:44
-
00:21
- 4 февраля 2022
-
23:39
-
22:04
-
20:51
-
19:47
-
18:50
-
18:24
-
18:06
-
17:48
-
17:21
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:59
-
12:02
-
11:54
-
11:20
-
09:15
-
09:12
-
09:09
-
06:05
-
05:40
-
00:52