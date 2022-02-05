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Российские прыгуны на лыжах с трамплина преодолели квалификацию на зимней Олимпиаде — 2022

Российские прыгуны на лыжах с трамплина преодолели квалификацию на зимней Олимпиаде — 2022
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На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла квалификация в мужских прыжках на лыжах с трамплина. В ней приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд. Квалификацию преодолели все четыре представителя России: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин
Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 116,7 балла.
2. Роберт Юханссон (Норвегия) — 116,6.
3. Пётр Жила (Польша) — 112,1...
14. Евгений Климов (Россия) — 99,5...
18. Данил Садреев (Россия) — 97,0...
31. Михаил Назаров (Россия) — 81,4...
33. Роман Трофимов (Россия) — 80,0.

Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 6 февраля.

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Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-106. Квалификация
05 февраля 2022, суббота. 08:20 МСК
Окончено
1
Мариус Линдвик
Норвегия
116.7
2
Роберт Юханссон
Норвегия
116.6
3
Пётр Жила
Польша
112.1
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