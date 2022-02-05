Российские прыгуны на лыжах с трамплина преодолели квалификацию на зимней Олимпиаде — 2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла квалификация в мужских прыжках на лыжах с трамплина. В ней приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд. Квалификацию преодолели все четыре представителя России: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин

Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 116,7 балла.

2. Роберт Юханссон (Норвегия) — 116,6.

3. Пётр Жила (Польша) — 112,1...

14. Евгений Климов (Россия) — 99,5...

18. Данил Садреев (Россия) — 97,0...

31. Михаил Назаров (Россия) — 81,4...

33. Роман Трофимов (Россия) — 80,0.

Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 6 февраля.

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