Легков: Непряева очень сильная! На коньке не сомневался, что будет серебро

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на серебряную медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Непряева очень сильная! Группа Бородавко в хорошей форме подошла. Это внушает оптимизм перед стартами мужчин. Наташа молодец, смогла удержаться на классике. Видно, что ветер, что он задувал снег в лыжню. Тяжёлая трасса. На коньке переключилась, вышла, подышала. Как только она вышла второй первый раз, я не сомневался, что серебро у нас будет.

Не знаю, где наш максимум. Знаю, что есть Непряева, что есть Йохауг. Терезе мы уже обыгрывали. Поживем, увидим. Гонок впереди ещё очень много.

По другим пока сказать тяжело. Здесь может быть очень много факторов. Видно, что Сориной не хватает сил. Что-то пошло не так сегодня, возможно, перегорела. Хотя она хочет. Гонки ещё есть. Будем болеть», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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