Результаты всех российских лыжниц в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Четыре российские лыжницы выступили в стартовой гонке зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) — в скиатлоне. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Наталья Непряева, завоевавшая серебро.
Топ-3 и места россиянок:
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5...
8. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.17,2...
11. Татьяна Сорина (Россия) +2.17,6...
24. Юлия Ступак (Россия) +4.13,8.
Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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