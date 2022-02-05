Результаты всех российских лыжниц в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Четыре российские лыжницы выступили в стартовой гонке зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) — в скиатлоне. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Наталья Непряева, завоевавшая серебро.

Топ-3 и места россиянок:

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.

2. Наталья Непряева (Россия) +30,2 секунды.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5...

8. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.17,2...

11. Татьяна Сорина (Россия) +2.17,6...

24. Юлия Ступак (Россия) +4.13,8.

Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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