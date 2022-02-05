Фрида Карлссон вышла к СМИ в слезах после неудачи в скиатлоне на Олимпиаде-2022
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, дважды побеждавшая норвежку Терезе Йохауг по ходу текущего сезона, почувствовала недомогание на финише скиатлона в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Карлссон, являвшаяся одной из фавориток, стала лишь пятой.
Спустя два часа после гонки Фрида пришла к журналистам в слезах.
«Я устала и опустошена, не знаю. Мне сейчас не очень хорошо. Я чувствую себя истощённой», — приводит слова Карлссон Expressen.
Йохауг выиграла золото в скиатлоне. Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
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