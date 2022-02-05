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Финская лыжница Пярмякоски пожаловалась на поведение Ступак в скиатлоне на Олимпиаде

Финская лыжница Пярмякоски пожаловалась на поведение Ступак в скиатлоне на Олимпиаде
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Финская лыжница Криста Пярмякоски рассказала об инциденте, произошедшем во время скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Со слов финки, во время гонки по её лыжам проехала российская спортсменка Юлия Ступак.

«Ступак проехала прямо по лыжам. Наверное, оттолкнулась обеими руками.

Медаль являлась целью, она была недалеко. Гонка была ветреная. На следующей неделе ветер должен немного стихнуть. Надеюсь, что это произойдёт. Я не разочарована. Впереди хорошие гонки», — приводит слова Пярмякоски Iltalehti.

Напомним, Пярмякоски заняла 7-е место по итогам скиатлона в Пекине. Ступак финишировала на 24-м месте. Победила норвежка Терезе Йохауг, серебро — у россиянки Натальи Непряевой, бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

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