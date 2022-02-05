Словенка Богатай выиграла золото ОИ-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я

Словенка Урша Богатай выиграла золото в прыжках на лыжах с трамплина в рамках Олимпийских игр в Пекине. Серебряным призёром стала немка Катарина Альтхаус. Третьей стала ещё одна представительница Словении Ника Крижнар. Лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, заняла седьмое место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Женщины. Трамплин HS-106
1. Урша Богатай (Словения) — 239,0.
2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8.
3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0...
7. Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3.
10. Ирма Махиня (Россия) — 180,9.
17. Александра Кустова (Россия) — 171,4.
26. Софья Тихонова (Россия) — 146,8.
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