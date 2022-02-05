Словенка Богатай выиграла золото ОИ-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я

Словенка Урша Богатай выиграла золото в прыжках на лыжах с трамплина в рамках Олимпийских игр в Пекине. Серебряным призёром стала немка Катарина Альтхаус. Третьей стала ещё одна представительница Словении Ника Крижнар. Лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, заняла седьмое место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Женщины. Трамплин HS-106

1. Урша Богатай (Словения) — 239,0.

2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8.

3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0...

7. Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3.

10. Ирма Махиня (Россия) — 180,9.

17. Александра Кустова (Россия) — 171,4.

26. Софья Тихонова (Россия) — 146,8.

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