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Холунд прокомментировал опасения Устюгова и шведов заразиться в автобусе

Холунд прокомментировал опасения Устюгова и шведов заразиться в автобусе
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался об опасениях спортсменов заразиться коронавирусом в автобусах на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее российский лыжник Сергей Устюгов пожаловался на переполненные автобусы, в которых приходится ехать с тренировок. С ним согласились шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.

«Организаторы очень осторожны. Возможно, в автобусах мы правда сидим очень близко. Но, не считая этого, здесь выглядит так, словно был инцидент с ядерной энергией. Все ходят в защитных костюмах. Думаю, прямо сейчас это самое безопасное место на Земле», — цитирует Холунда Dagbladet.

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