Шведские лыжницы поддержали Устюгова, пожаловавшегося на полные автобусы

Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон согласились с россиянином Сергеем Устюговым, который пожаловался на полные автобусы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее Устюгов заявил, что во время поездки с тренировки в автобусах бывает очень много людей, что может привести к заражению коронавирусом.



«У меня был аналогичный случай. После того, как в олимпийскую деревню приехали представители разных стран, стало слишком людно», — цитирует Андерссон Dagbladet.



«Я видела, что там были тысячи автобусов. Удивительно, что их не хватает. Чувствую ли себя в безопасности в автобусе? Думаю, что это самое опасное место. И людей действительно очень много», — добавила Карлссон.

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