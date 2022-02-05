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Дед и тренер Клебо высказался о трассе скиатлона на зимней Олимпиаде в Пекине

Дед и тренер Клебо высказался о трассе скиатлона на зимней Олимпиаде в Пекине
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Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал о подготовке внука к первой гонке зимней Олимпиады в Пекине – скиатлону, который пройдёт завтра, 6 февраля.

«Вчера я говорил с Йоханнесом, и он сказал, что трассы довольно сложные. По его ощущениям, там словно нет спусков, а только подъёмы. Я также думаю, что качество лыжни там особенное.

Кто будет главными соперниками Йоханнеса? Это будет, как всегда, один русский или двое, финн и, возможно, пара норвежцев.

Хорошо ли он изучил трассы и где можно будет сделать рывок? Если рывок вообще будет. Думаю, он сам всё хорошо знает», — приводит слова Коре Хёсфлота телеграм-канал RUNO со ссылкой на интервью специалиста TV Norge.

«Клебо здесь будет рюкзачить». Кому подходит олимпийская трасса — России или Норвегии? «Клебо здесь будет рюкзачить». Кому подходит олимпийская трасса — России или Норвегии?
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